Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян

Вторник, 10 августа 2021, 23:02

Компания Red Bull Украины попросила прощения у жителей Киева через утренний дрифт на Софийской площади - они обещают все вернуть к состоянию, которое было раньше.

Источник: Red Bull в Instagram, генеральная директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в комментарии "Громадському радіо"

Дословно: "Red Bull Украины просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, что сегодня утром происходило на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур.

Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем.

Мы изначально руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается.

Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет".

Детали: Куковальская говорит, что убирать следы резины с Софийской площади очень сложно, по ее словам, понадобится минимум три дня.

Она напомнила, что Софийская площадь входит в буферную зону Киево-Печерской лавры и национального заповедника "София Киевская", проведение там таких съемок - это нарушение.

Предыстория:                                                            

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство. Там отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции. по статье "Хулиганство".
  • Прокуратура изъяла автомобили.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Темы: Киевреклама
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНа беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича

"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян

фото, оновленоДрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили

Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости

Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде

Лукашенко обещает ответ на санкции США, Канады и Британии

Все новости...
Киев
Дрифт на Софийской: прокуратура изъяла автомобили
Alyona Alyona: Нам сказали, что снимают видео ко Дню Независимости
Новости 10 августа: дрифт на Софийской площади, функционеры на Олимпиаде
Последние новости
05:35
У более 600 тысяч человек за сутки обнаружили коронавирус
04:42
Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен"
03:44
Facebook удалил российскую сеть по дезинформации насчет вакцин
02:45
Губернатор Нью-Йорка подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях
01:38
Талибы захватили контроль над стратегическим транспортным узлом в Афганистане
00:44
Количество погибших в пожарах в Алжире достигло 42
23:53
видеоНа беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича
23:25
В Германии 8500 пациентам могли уколоть физраствор вместо вакцины
23:02
"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян
22:44
Коалиция в Польше разваливается из-за увольнения вице-премьера
Все новости...