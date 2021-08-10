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"Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения": Red Bull просит прощения у киевлян

Вторник, 10 августа 2021, 23:02
Мы сделаем все, чтобы восстановить теплые отношения: Red Bull просит прощения у киевлян

Компания Red Bull Украины попросила прощения у жителей Киева через утренний дрифт на Софийской площади - они обещают все вернуть к состоянию, которое было раньше.

Источник: Red Bull в Instagram, генеральная директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская в комментарии "Громадському радіо"

Дословно: "Red Bull Украины просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, что сегодня утром происходило на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур.

Это было упущением с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем.

Мы изначально руководствовались правилом покинуть место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается.

Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет".

Детали: Куковальская говорит, что убирать следы резины с Софийской площади очень сложно, по ее словам, понадобится минимум три дня.

Она напомнила, что Софийская площадь входит в буферную зону Киево-Печерской лавры и национального заповедника "София Киевская", проведение там таких съемок - это нарушение.

Предыстория:                                                            

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство. Там отметили, что организаторы не получили соответствующее разрешение ни от местных властей, ни от полиции. по статье "Хулиганство".
  • Прокуратура изъяла автомобили.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевреклама
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