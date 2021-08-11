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Реп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

Середа, 11 серпня 2021, 19:20
Укрінформ

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, внаслідок якої було зіпсовано бруківку на Софійській площі, долучилася до процесу прибирання.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" з місця події, кореспондет УП з Софійської площі

Пряма мова: "Ми тут через те, що Red Bull так і не надав офіційної інформації про те, що відбувалося, є в нього дозволи чи ні, окрім одного сторіз в Інстаграмі з вибаченнями. Ми вирішили діяти не словом, а ділом, оскільки я тут була і все це бачила, хоча була впевнена в тому, що всі дозволи є і клінінг помиє це все швидко. Це відбувається не так швидко, як хотілося".

Деталі: Alyona Alyona також закликала представників компанії Red Bull UA надати офіційні коментарі щодо інциденту, а не "просто опублікувати сторіз в Інстаграмі".

Додано від 17:03

Пряма мова: "До глядачів хочеться звернутись і сказати, що я люблю столицю з 15 років, із скількох я сюди їжджу. Ніколи нічого поганого столиці не робила. Мене запевнили, що цих всіх наслідків не буде. А наслідки, як виявилось є. Але я не горда – я прийшла і приберу. Я після себе та з Red Bull приберу, а чи зможете прибрати ви після себе той хейт (в соцмережах), який ви насипали і відмитися від нього?". 

 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман
 
Фото: Ельдар Сарахман

Що передувало: Зазначалося, що прибирання бруківки на Софіївській площі у Києві від слідів дрифту, що залишилися внаслідок зйомок компанії Red Bull UA 10 серпня, триватиме ще кілька днів.

Передісторія:

  • Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
  • Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
  • Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.

Українська правда
Теми: Київ


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