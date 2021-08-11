Софійську площу обіцяють відмити за декілька днів

Прибирання бруківки на Софіївській площі у Києві від слідів дрифту, що залишилися внаслідок зйомок компанії Red Bull UA 10 серпня, триватиме ще кілька днів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на компанію, яка займається прибиранням

Дослівно: "Максимально чорне намагатимемося прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів".

Деталі: За словами співрозмовника, роботи з відмивання бруківки тривали до 22 години 10-го серпня, а відновили о 6 ранку 11-го серпня.

Фото: Ангеліна Страшкулич

Активісти теж долучилися до прибирання.

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