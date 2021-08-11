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Софійську площу обіцяють відмити за декілька днів

Середа, 11 серпня 2021, 13:19
Софійська площа, Фото: Ангеліна Страшкулич

Прибирання бруківки на Софіївській площі у Києві від слідів дрифту, що залишилися внаслідок зйомок компанії Red Bull UA 10 серпня, триватиме ще кілька днів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на компанію, яка займається прибиранням

Дослівно: "Максимально чорне намагатимемося прибрати сьогодні, а все інше будемо закінчувати протягом наступних днів".

Деталі: За словами співрозмовника, роботи з відмивання бруківки тривали до 22 години 10-го серпня, а відновили о 6 ранку 11-го серпня.

 

Фото: Ангеліна Страшкулич

Активісти теж долучилися до прибирання.

Передісторія:

  • Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
  • Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
  • Міністр культури Ткаченко обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.
  • Red Bull Україна попросили вибачення у жителів Києва і  обіцяє  усе повернути до стану, який був раніше.
  • Alyona Alyona заявила, що її команді сказали про те, що відеоролик знімають до Дня Незалежності України.

Теми: Київ


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