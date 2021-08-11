Рэп-певица Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, в результате которой была испорчена мостовая на Софийской площади, присоединилась к процессу уборки.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события, кореспондет УП с Софийской площади

Прямая речь: "Мы здесь потому, что Red Bull так и не предоставил официальной информации о том, что происходило, есть у него разрешение или нет, кроме одного сториз в Инстаграме с извинениями. Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось".

Детали: Alyona Alyona также призвала представителей компании Red Bull UA предоставить официальные комментарии относительно инцидента, а не "просто опубликовать сториз в Инстаграмме".

Добавлено от 17:03

Прямая речь: "К зрителям хочется обратиться и сказать, что я люблю столицу с 15 лет, из скольких я сюда езжу. Никогда ничего плохого для столицы не делала. Меня заверили, что этих всех последствий не будет. А последствия, как оказалось есть. Но я не гордая – я пришла и уберу. Я после себя вместе Red Bull уберу, а сможете ли убрать вы после себя тот хейт, который вы насыпали (в соцсетях) и отмыться от него?".

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

Фото: Эльдар Сарахман

Что предшествовало: Отмечалось, что уборка брусчатки на Софиевской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате съемок компании Red Bull UA 10 августа, продлится еще несколько дней.

Предыстория: