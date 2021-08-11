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Рэп-певица Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта

Среда, 11 августа 2021, 19:20
Укринформ

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, в результате которой была испорчена мостовая на Софийской площади, присоединилась к процессу уборки.

Источник: корреспондент "Укринформа" с места события, кореспондет УП с Софийской площади

Прямая речь: "Мы здесь потому, что Red Bull так и не предоставил официальной информации о том, что происходило, есть у него разрешение или нет, кроме одного сториз в Инстаграме с извинениями. Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось".

Детали: Alyona Alyona также призвала представителей компании Red Bull UA предоставить официальные комментарии относительно инцидента, а не "просто опубликовать сториз в Инстаграмме".

Добавлено от 17:03

Прямая речь: "К зрителям хочется обратиться и сказать, что я люблю столицу с 15 лет, из скольких я сюда езжу. Никогда ничего плохого для столицы не делала. Меня заверили, что этих всех последствий не будет. А последствия, как оказалось есть. Но я не гордая – я пришла и уберу. Я после себя вместе Red Bull уберу, а сможете ли убрать вы после себя тот хейт, который вы насыпали (в соцсетях) и отмыться от него?".

 
Фото: Эльдар Сарахман
 
Фото: Эльдар Сарахман
 
Фото: Эльдар Сарахман

Что предшествовало: Отмечалось, что уборка брусчатки на Софиевской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате съемок компании Red Bull UA 10 августа, продлится еще несколько дней.

Предыстория:

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко заявил, что возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
  • Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Украинская правда
Темы: Киев
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