Дело о взятке нардепу Юрченко отправили в суд

Обвинительный акт по нардепу Александра Юрченко и его посредника в деле получения и подстрекательстве к оказанию к взятки отправили в суд.

Источник: НАБУ в Telegram

Дословно: "НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды".

Детали: Нардеп Юрченко подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схемы.

Следствие утверждает, что нардеп требовал у детектива под прикрытием взятку, чтобы внести в парламент нужный последнему законопроект. Действовал он не один, а якобы со своим помощником Иваном Фещенко. Деньги также планировали раздать другим избранникам для поддержки законодательной инициативы. Однако зафиксировать удалось только передачу небольшой части средств, поскольку дело якобы слили.

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Предыстория:

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сначала заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, но 17 сентября стало известно, что она подписала подозрение и ходатайство об аресте нардепа.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко.

21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн, а 25 сентября за Юрченко внесли залог.