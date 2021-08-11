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Дело о взятке нардепу Юрченко отправили в суд

Среда, 11 августа 2021, 17:59
Фото: Facebook Юрченко

Обвинительный акт по нардепу Александра Юрченко и его посредника в деле получения и подстрекательстве к оказанию к взятки отправили в суд.

Источник: НАБУ в Telegram

Дословно: "НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды".

Детали: Нардеп Юрченко подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схемы.

Следствие утверждает, что нардеп требовал у детектива под прикрытием взятку, чтобы внести в парламент нужный последнему законопроект. Действовал он не один, а якобы со своим помощником Иваном Фещенко. Деньги также планировали раздать другим избранникам для поддержки законодательной инициативы. Однако зафиксировать удалось только передачу небольшой части средств, поскольку дело якобы слили.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сначала заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, но 17 сентября стало известно, что она подписала подозрение и ходатайство об аресте нардепа.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. 

21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн, а 25 сентября за Юрченко внесли залог.

Украинская правда
Темы: взяткаНАБУВерховная РадаСлуга народа
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