Дело о взятке нардепу Юрченко отправили в суд
Обвинительный акт по нардепу Александра Юрченко и его посредника в деле получения и подстрекательстве к оказанию к взятки отправили в суд.
Источник: НАБУ в Telegram
Дословно: "НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды".
Детали: Нардеп Юрченко подозревается в получении взятки и причастности к коррупционной схемы.
Следствие утверждает, что нардеп требовал у детектива под прикрытием взятку, чтобы внести в парламент нужный последнему законопроект. Действовал он не один, а якобы со своим помощником Иваном Фещенко. Деньги также планировали раздать другим избранникам для поддержки законодательной инициативы. Однако зафиксировать удалось только передачу небольшой части средств, поскольку дело якобы слили.
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Предыстория:
- 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
- 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сначала заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, но 17 сентября стало известно, что она подписала подозрение и ходатайство об аресте нардепа.
- 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко.
21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн, а 25 сентября за Юрченко внесли залог.