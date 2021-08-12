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Дрифт на Софійській: реперку Alyona Alyona поліція викликає на допит

Четвер, 12 серпня 2021, 05:42
Дрифт на Софійській: реперку Alyona Alyona поліція викликає на допит
ФОТО: Ельдар Сарахман, УП

Реп-виконавицю Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, викликають у поліцію.

Джерело: Alyona Alyona в Instagram

Деталі: У повістці, зокрема, зазначено, що її викликають як свідка в Шевченківське управління поліції в Києві у кримінальному провадженні від 10 серпня 2021 року.

 

Alyona Alyona брала участь в екстремальному катанні на авто біля Софії Київської разом із чемпіоном України з дрифтингу Олександром Гринчуком. Згодом вона заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів для зйомки відео нібито до Дня Незалежності.

Alyona Alyona особисто взяла участь у відмиванні Софійської площі від слідів коліс авто. 

Передісторія:

  • Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
  • Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
  • Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.
  • Реп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

Українська правда

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Теми: Київскандал
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