Дрифт на Софійській: реперку Alyona Alyona поліція викликає на допит
Четвер, 12 серпня 2021, 05:42
Реп-виконавицю Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, викликають у поліцію.
Джерело: Alyona Alyona в Instagram
Деталі: У повістці, зокрема, зазначено, що її викликають як свідка в Шевченківське управління поліції в Києві у кримінальному провадженні від 10 серпня 2021 року.
Alyona Alyona брала участь в екстремальному катанні на авто біля Софії Київської разом із чемпіоном України з дрифтингу Олександром Гринчуком. Згодом вона заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів для зйомки відео нібито до Дня Незалежності.
Alyona Alyona особисто взяла участь у відмиванні Софійської площі від слідів коліс авто.
Передісторія:
- Red Bull UA без дозволу знімали рекламу на Софійській площі — посеред пішохідної зони компанія влаштувала дрифт на великій швидкості. В машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.
- Міська влада попросила поліцію розслідувати інцидент. У КМДА підкреслили — у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час.
- Міністр культури Ткаченко заявив, що обурений зйомками екстремального водіння у "буферній зоні ЮНЕСКО" і також вимагає розслідувати, як вони стали можливими.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та вилучила автомобілі.
- Реп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту
Українська правда