Дрифт на Софійській: реперку Alyona Alyona поліція викликає на допит

Реп-виконавицю Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull, викликають у поліцію.

Джерело: Alyona Alyona в Instagram

Деталі: У повістці, зокрема, зазначено, що її викликають як свідка в Шевченківське управління поліції в Києві у кримінальному провадженні від 10 серпня 2021 року.

Alyona Alyona брала участь в екстремальному катанні на авто біля Софії Київської разом із чемпіоном України з дрифтингу Олександром Гринчуком. Згодом вона заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів для зйомки відео нібито до Дня Незалежності.

Alyona Alyona особисто взяла участь у відмиванні Софійської площі від слідів коліс авто.

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