Дрифт на Софийской: репершу Alyona Alyona полиция вызывает на допрос
Четверг, 12 августа 2021, 05:42
Рэп-исполнительницу Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, вызывают в полицию.
Источник: Alyona Alyona в Instagram
Детали: В повестке, в частности, отмечено, что ее вызывают в качестве свидетеля в Шевченковское управление полиции в Киеве в уголовном производстве от 10 августа 2021 года.
Alyona Alyona участвовала в экстремальном катании на авто возле Софии Киевской вместе с чемпионом Украины по дрифтингу Александром Гринчуком. Позже она заявила, что участников заверили в наличии всех разрешений для съемки видео якобы ко Дню Независимости.
Alyona Alyona лично приняла участие в отмывании Софийской площади от следов колес авто.
Предыстория:
- Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
- Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
- Министр культуры Ткаченко заявил, что возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
- Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
- Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
- Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.
Украинская правда