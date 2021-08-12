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Дрифт на Софийской: репершу Alyona Alyona полиция вызывает на допрос

Четверг, 12 августа 2021, 05:42
Дрифт на Софийской: репершу Alyona Alyona полиция вызывает на допрос
ФОТО: Ельдар Сарахман, УП

Рэп-исполнительницу Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, вызывают в полицию.

Источник: Alyona Alyona в Instagram

Детали: В повестке, в частности, отмечено, что ее вызывают в качестве свидетеля в Шевченковское управление полиции в Киеве в уголовном производстве от 10 августа 2021 года.

 

Alyona Alyona участвовала в экстремальном катании на авто возле Софии Киевской вместе с чемпионом Украины по дрифтингу Александром Гринчуком. Позже она заявила, что участников заверили в наличии всех разрешений для съемки видео якобы ко Дню Независимости.

Alyona Alyona лично приняла участие в отмывании Софийской площади от следов колес авто.

Предыстория:

  • Red Bull UA без разрешения снимали рекламу на Софийской площади — среди пешеходной зоні компания устроила дрифт на большой скорости. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
  • Городские власти попросили полицию расследовать инцидент. В КГГА подчеркнули — в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.
  • Министр культуры Ткаченко заявил, что возмущен съемками экстремального вождения в "буферной зоне ЮНЕСКО" и также требует расследовать, как они стали возможными.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" и изьяла автомобили.
  • Red Bull Украины попросили прощение у жителей Киева и обещает все вернуть к состоянию, которое было раньше.
  • Alyona Alyona заявила, что ее команде сказали о том, что видеоролик снимают ко Дню Независимости Украины, а ее задача была просто кататься.

Украинская правда

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Темы: Киевскандал
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