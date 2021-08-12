Дрифт на Софийской: репершу Alyona Alyona полиция вызывает на допрос

Рэп-исполнительницу Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, вызывают в полицию.

Источник: Alyona Alyona в Instagram

Детали: В повестке, в частности, отмечено, что ее вызывают в качестве свидетеля в Шевченковское управление полиции в Киеве в уголовном производстве от 10 августа 2021 года.

Alyona Alyona участвовала в экстремальном катании на авто возле Софии Киевской вместе с чемпионом Украины по дрифтингу Александром Гринчуком. Позже она заявила, что участников заверили в наличии всех разрешений для съемки видео якобы ко Дню Независимости.



Alyona Alyona лично приняла участие в отмывании Софийской площади от следов колес авто.

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