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Чауса залишили під домашнім арештом. На апеляції він заявив, що його тримали у підвалі чотири місяці

Понеділок, 16 серпня 2021, 12:52
ФОТО Чауса З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Миколі Чаусу. Під час закритого засідання він розповів, що "сидів у підвалі в масці" чотири місяці.

Джерело: пресслужба ВАКС, "Суспільне"

Деталі: Рішення про закриття апеляції ухвалили у відповідь на клопотання адвоката Чауса Ростислава Кравця на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За його словами, публікація процесу розгляду апеляції може містити небезпечні для його підзахисного дані.

Пряма мова Чауса: "Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення. Оскільки, як я вже говорив на минулому засіданні, мене ніхто не відпускав".

Більше деталей: Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід Чаусу.

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Передісторія:

  • 30 липня стало відомо, що Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівкана Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передатипідозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його.
  • Тоді ж з'явилися фото та відео співробітників НАБУбіля будівлі СБУ. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом. Проте забрати його з СБУ так і не вдалось. 

За декілька днів детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні "Феофанія" і вручили йому підозру. 

Теми: Чауссуд


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