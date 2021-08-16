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Чауса оставили под домашним арестом. На апелляции он заявил, что его держали в подвале четыре месяца

Понедельник, 16 августа 2021, 12:52
Чауса оставили под домашним арестом. На апелляции он заявил, что его держали в подвале четыре месяца

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу. Во время закрытого заседания он рассказал, что "сидел в подвале в маске" четыре месяца.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение о закрытии апелляции приняли в ответ на ходатайство адвоката Чауса Ростислава Кравца на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

По его словам, публикация процесса рассмотрения апелляции может содержать опасные для его подзащитного данные.

Прямая речь Чауса: "Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения. Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал".

Больше деталей: Апелляционная палата оставила без изменений меру пресечения Чаусу.

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Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе МазуривкаВинницкой области.
  • Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передатьподозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Через пару дней детективы НАБУ вручили Чаусу ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чауссуд
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