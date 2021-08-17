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У Білорусі відкрили справу проти дівчини знайденого мертвим у Києві активіста

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:25
У Білорусі відкрили справу проти дівчини знайденого мертвим у Києві активіста
Дівчина покійного голови "Білоруського дому в Україні" Божена Жолудь. Фото: скріншот з відео

Правоохоронці Білорусі порушили кримінальну справу проти Божени Жолудь – дівчини глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Джерело: білоруське державне агентство "Белта"

Деталі: Жолудь звинувачують в тому, що в серпні 2021 року, перебуваючи під посольством Білорусі в Україні, вона нібито "закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади".

Передісторія: Біля посольства Білорусі в Києві в серпні пройшла акція пам'яті Шишова. На ній Божена Жолудь заявила, що немає сенсу "ходити з квітами і плакатами", тому що мирним протестом проблему Білорусі не вирішити.

Що було раніше:

  • 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
  • Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
  • Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
  • Основними версіями смерті глави Білоруського дому Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
  • Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвбивствоКиїв
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