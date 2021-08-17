У Білорусі відкрили справу проти дівчини знайденого мертвим у Києві активіста
Вівторок, 17 серпня 2021, 17:25
Правоохоронці Білорусі порушили кримінальну справу проти Божени Жолудь – дівчини глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.
Джерело: білоруське державне агентство "Белта"
Деталі: Жолудь звинувачують в тому, що в серпні 2021 року, перебуваючи під посольством Білорусі в Україні, вона нібито "закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади".
Передісторія: Біля посольства Білорусі в Києві в серпні пройшла акція пам'яті Шишова. На ній Божена Жолудь заявила, що немає сенсу "ходити з квітами і плакатами", тому що мирним протестом проблему Білорусі не вирішити.
Що було раніше:
- 2 серпня у Білоруському домі в Україні (цю організацію курує Сергій Коротких, відомий як "Боцман" з "Азова") повідомили, що їх голова Віталій Шишов вранці вийшов на пробіжку в Києві і зник.
- Наступного дня його знайшли повішеним. Правоохоронці повідомили, що у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.
- Вранці 3 серпня Білоруський дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.
- Основними версіями смерті глави Білоруського дому Шишова українські силовики наразі називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.
- Божена Жолудь не вважає, що хлопець міг покінчити життя самогубством.