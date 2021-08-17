У Білорусі відкрили справу проти дівчини знайденого мертвим у Києві активіста

Правоохоронці Білорусі порушили кримінальну справу проти Божени Жолудь – дівчини глави "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Джерело: білоруське державне агентство "Белта"

Деталі: Жолудь звинувачують в тому, що в серпні 2021 року, перебуваючи під посольством Білорусі в Україні, вона нібито "закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади".

Передісторія: Біля посольства Білорусі в Києві в серпні пройшла акція пам'яті Шишова. На ній Божена Жолудь заявила, що немає сенсу "ходити з квітами і плакатами", тому що мирним протестом проблему Білорусі не вирішити.

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