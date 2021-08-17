В Беларуси завели дело на девушку найденного мертвым в Киеве активиста

Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело против Божены Жолудь — девушки главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта"

Детали: Жолудь обвиняют в том, что в августе 2021, находясь у посольства Беларуси в Украине, она якобы "призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти".

Предыстория: У посольства Беларуси в Киеве в августе прошла акция памяти Шишова. На ней Божена Жолудь заявила, что нет смысла "ходить с цветами и плакатами", потому что мирным протестом проблему Беларуси не решить.

Что было раньше: