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В Беларуси завели дело на девушку найденного мертвым в Киеве активиста

Вторник, 17 августа 2021, 17:25
В Беларуси завели дело на девушку найденного мертвым в Киеве активиста
Девушка покойного главы "Белорусского дома в Украине" Божена Жолудь. Фото: скриншот с видео

Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело против Божены Жолудь — девушки главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Источник: белорусское государственное агентство "Белта"

Детали: Жолудь обвиняют в том, что в августе 2021, находясь у посольства Беларуси в Украине, она якобы "призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти".

Предыстория: У посольства Беларуси в Киеве в августе прошла акция памяти Шишова. На ней Божена Жолудь заявила, что нет смысла "ходить с цветами и плакатами", потому что мирным протестом проблему Беларуси не решить.

Что было раньше:

  • 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди. 
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
  • Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
  • Божена Жолудь не считает, что ее парень мог покончить жизнь самоубийством.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьубийствоКиев
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