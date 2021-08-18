Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт

Музей Майдану переписав заяву про ситуацію навколо інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні – тепер там немає згадок, що організатором заходів до річниці незалежності є Мінкульт, проте з’явився окремий абзац про дії КМДА.

Джерело: повідомлення Музею Майдану

Дослівно перша редакція повідомлення: "Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є зокрема Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома".

Перша редакція заяви Музею Знімок екрану

Деталі: На "Українській правді" новина із таким змістом була опублікована о 19 годині. Проте невдовзі текст заяви переписали. Наразі вказаний абзац там взагалі відсутній, як і згадки про Міністерство культури.

Водночас, текст повідомлення починається іншими словами. У ньому йдеться, що будь-які "письмові звернення від представників кінознімальної групи або юридичних осіб чи організаторів заходів із погодження щодо монтажу та встановлення будь-яких декорацій на алеї Героїв Небесної Сотні на адресу Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності не надходили, а тому жодні відповіді чи погодження не надавалися".

Частину про те, що Музей повідомили усно про намір облаштувати для зйомок Алею у повідомленні залишили.

Також не змінилась частина про те, що лист від організаторів зйомок із детальним описом облаштування території до Музею не надходив.

Водночас, до заяви додали окремий абзац щодо КМДА, де переклали відповідальність на міську владу.

Дослівно: "Згідно з правилами проведення публічних заходів у центрі Києва такі заходи відповідно до затверджених процедур погоджуються у КМДА, а балансоутримувачів території, на якій відбуваються заходи, ставлять до відома. Адміністрації Музею про такі заходи офіційно ніхто не повідомляв".

Друга редакція заяви Музею Знімок екрану

Ще більше деталей: Також у тексті з’явилась частина, де Музей закликає політиків не спекулювати на цій темі та пам’яті про Небесну Сотню. Музей просить громадськість та ЗМІ "керуватися принципом неупередженості, перевіряти інформацію, не маніпулювати вирваними з контексту словами, подавати інформацію без спекуляцій, пересмикування та замовчування фактів".

Жодної інформації на сайті Музею про те, що текст заяви переписали або ж виправили не вказано, як і не змінений час публікації.

На сторінці у Facebook текст заяви Музей не змінив, там залишається перша редакція.

Що передувало: В Офісі президента заявляють, що не займалися питанням установки декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, а мер столиці Віталій Кличко не міг не знати про заплановані зйомки з ними.

У КМДА відреагували на позицію ОП, повідомивши, що організатори заходу до мерії не зверталися і не координували свої дії.

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