Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Среда, 18 августа 2021, 00:52
Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Музей Майдана переписал заявление о ситуации вокруг инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни – теперь там нет упоминаний, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, однако появился отдельный абзац о действиях КГГА.

Источник: сообщение Музея Майдана

Дословно первая редакция сообщения: "Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики, в структуре которой Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий соглашается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность".

 
Первая редакция заявления Музея
Снимок экрана

Детали: На "Украинской правде" новость с таким содержанием была опубликована в 19:03. Однако вскоре текст заявления переписали. Сейчас указанный абзац там вообще отсутствует, как и упоминания о Министерстве культуры.

В то же время, текст сообщения начинается другими словами. В нем говорится, что любые "письменные обращения от представителей киносъемочной группы, юридических лиц или организаторов мероприятий касательно согласования по монтажу и установке любых декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в адрес Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства не поступали, а потому никакие ответы или согласование не предоставлялись".

Часть о том, что Музей сообщили устно о намерении обустроить для съемок Аллею в сообщении оставили.

Также не изменилась часть о том, что письмо от организаторов съемок с подробным описанием обустройства территории в Музей не поступал.

В то же время, к заявлению добавили отдельный абзац по КГГА, где переложили ответственность на городские власти.

Дословно: "Согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева такие меры в соответствии с утвержденными процедурами соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мерах официально никто не сообщал".

Еще больше деталей: Также в тексте появилась часть, где Музей призывает политиков не спекулировать на этой теме и памяти о Небесной Сотне. Музей просит общественность и СМИ "руководствоваться принципом беспристрастности, проверять информацию, не манипулировать вырванными из контекста словами, подавать информацию без спекуляций, передергивание и замалчивание фактов".

Никакой информации на сайте Музея о том, что текст заявления переписали или исправили не указано, как и не изменено время публикации.

На странице в Facebook текст заявления Музей не изменил, там остается первая редакция.

 
Вторая редакция заявления Музея
Снимок экрана

Что предшествовало: В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними. 

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Предыстория:

  • 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
  • В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
  • Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
  • Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
  • Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданМинкультурыКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: