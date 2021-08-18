Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Среда, 18 августа 2021, 00:52
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Музей Майдана переписал заявление о ситуации вокруг инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни – теперь там нет упоминаний, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, однако появился отдельный абзац о действиях КГГА.

Источник: сообщение Музея Майдана

Дословно первая редакция сообщения: "Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики, в структуре которой Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий соглашается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность".

 
Первая редакция заявления Музея
Снимок экрана

Детали: На "Украинской правде" новость с таким содержанием была опубликована в 19:03. Однако вскоре текст заявления переписали. Сейчас указанный абзац там вообще отсутствует, как и упоминания о Министерстве культуры.

В то же время, текст сообщения начинается другими словами. В нем говорится, что любые "письменные обращения от представителей киносъемочной группы, юридических лиц или организаторов мероприятий касательно согласования по монтажу и установке любых декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в адрес Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства не поступали, а потому никакие ответы или согласование не предоставлялись".

Часть о том, что Музей сообщили устно о намерении обустроить для съемок Аллею в сообщении оставили.

Также не изменилась часть о том, что письмо от организаторов съемок с подробным описанием обустройства территории в Музей не поступал.

В то же время, к заявлению добавили отдельный абзац по КГГА, где переложили ответственность на городские власти.

Дословно: "Согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева такие меры в соответствии с утвержденными процедурами соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мерах официально никто не сообщал".

Еще больше деталей: Также в тексте появилась часть, где Музей призывает политиков не спекулировать на этой теме и памяти о Небесной Сотне. Музей просит общественность и СМИ "руководствоваться принципом беспристрастности, проверять информацию, не манипулировать вырванными из контекста словами, подавать информацию без спекуляций, передергивание и замалчивание фактов".

Никакой информации на сайте Музея о том, что текст заявления переписали или исправили не указано, как и не изменено время публикации.

На странице в Facebook текст заявления Музей не изменил, там остается первая редакция.

 
Вторая редакция заявления Музея
Снимок экрана

Что предшествовало: В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними. 

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Предыстория:

  • 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации, отсылающие к советским временам, как то автоматы с газированной водой и квартира-"хрущевка". На месте событий сообщили, что это съемки проекта ко Дню Независимости.
  • В соцсетях начали возмущаться инсталляцией советской квартиры на месте гибели героев Революции Достоинства.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место событий и заявил, что "символы ностальгии по Советскому союзом" неуместны, КГГА не имеет к этому отношения и инсталляцию демонтируют.
  • Представители "Национального корпуса" сломали часть декораций из советского прошлого, их остановила полиция.
  • Собеседник УП в Офисе президента пояснил, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни планировали сделать инсталляцию с экскурсом в историю Украины разных времен. После волны общественного возмущения "творческую концепцию пересмотрят".
  • Накануне Виталий Кличко называл обыски правоохранителей по делу Подольского моста и по другим производствам политически мотивированным давлением на столичную власть.

Украинская правда
Темы: МайданМинкультурыКГГА
powered by lun.ua
Главное сегодня

США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Зеленский созывает Раду для голосования по большому гербу

Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут

Новости 17 августа: инсталляция на Аллее Небесной Сотни, обращение Януковича

Все новости...
Майдан
Инсталляцию на Аллее Героев Небесной Сотни уберут
Музей Майдана "перевел стрелки" на КГГА: должны были согласовать скандальную инсталляцию
Фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия значительно смягчили меру пресечения
Последние новости
08:45
4,5 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины
08:29
Ниагару подсветят цветами флага Украины ко Дню независимости
08:18
1 447 больных COVID в Украине за сутки, 40 человек умерли
07:03
В Британии одобрили использование Moderna для детей с 12 лет
06:00
Франция вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев
05:00
Иран ускорил обогащение урана до уровня, близкого к оружейному — МАГАТЭ
04:13
Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии
03:24
США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам
02:30
Великобритания примет 20 тысяч афганских беженцев
01:49
Сборная Украины по футболу получила нового тренера
Все новости...