Музей Майдана переписал заявление об инсталляции: убрал упоминания о Минкульте

Музей Майдана переписал заявление о ситуации вокруг инсталляции на Аллее Героев Небесной Сотни – теперь там нет упоминаний, что организатором мероприятий к годовщине независимости является Минкульт, однако появился отдельный абзац о действиях КГГА.

Источник: сообщение Музея Майдана

Дословно первая редакция сообщения: "Организаторами мероприятий по празднованию 30 годовщины провозглашения Независимости Украины является, в частности Министерство культуры и информационной политики, в структуре которой Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства. Согласно правилам, проведение таких мероприятий соглашается в КГГА, администрацию музея при этом обязаны только ставить в известность".

Первая редакция заявления Музея Снимок экрана

Детали: На "Украинской правде" новость с таким содержанием была опубликована в 19:03. Однако вскоре текст заявления переписали. Сейчас указанный абзац там вообще отсутствует, как и упоминания о Министерстве культуры.

В то же время, текст сообщения начинается другими словами. В нем говорится, что любые "письменные обращения от представителей киносъемочной группы, юридических лиц или организаторов мероприятий касательно согласования по монтажу и установке любых декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в адрес Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства не поступали, а потому никакие ответы или согласование не предоставлялись".

Часть о том, что Музей сообщили устно о намерении обустроить для съемок Аллею в сообщении оставили.

Также не изменилась часть о том, что письмо от организаторов съемок с подробным описанием обустройства территории в Музей не поступал.

В то же время, к заявлению добавили отдельный абзац по КГГА, где переложили ответственность на городские власти.

Дословно: "Согласно правилам проведения публичных мероприятий в центре Киева такие меры в соответствии с утвержденными процедурами соглашаются в КГГА, а балансодержателей территории, на которой проходят мероприятия, ставят в известность. Администрации Музея о таких мерах официально никто не сообщал".

Еще больше деталей: Также в тексте появилась часть, где Музей призывает политиков не спекулировать на этой теме и памяти о Небесной Сотне. Музей просит общественность и СМИ "руководствоваться принципом беспристрастности, проверять информацию, не манипулировать вырванными из контекста словами, подавать информацию без спекуляций, передергивание и замалчивание фактов".

Никакой информации на сайте Музея о том, что текст заявления переписали или исправили не указано, как и не изменено время публикации.

На странице в Facebook текст заявления Музей не изменил, там остается первая редакция.

Вторая редакция заявления Музея Снимок экрана

Что предшествовало: В Офисе президента заявляют, что не занимались вопросом установки декораций на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, а мэр столицы Виталий Кличко не мог не знать о запланированных съёмках с ними.

В КГГА отреагировали на позицию ОП, сообщив, что организаторы мероприятия в мэрию не обращались и не координировали свои действия.

Предыстория: