Зеленського просять не проводити конкурс у КС, а почекати з рік

Низка громадських організацій закликає президента Володимира Зеленського поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.

Джерело: указ президента №365/2021 і заява ГО "Центр протидії корупції", "Автомайдан", фундація DEJURE, "Центру політико-правових реформ" та "Anti-corruption Research and Education Center"

Деталі: 17 серпня Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду щодо осіб, яких призначає президент, а також персональний склад конкурсної комісії.

Згідно з ним, конкурсна комісія має оголосити про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КС.

Громадські активісти впевнені, що "таке рішення президента не вирішить, а лише поглибить конституційну кризу".

Вони закликають президента не проводити конкурс і не призначати суддів КСУ на вакансії, які юридично відсутні.

Також автори заяви закликають Зеленського публічно підтримати законопроєкт №4533, сприяти його якнайшвидшому прийняттю та запустити "справжнє очищення" КС.

Дослівно: "На сьогодні юридично відсутні вакансії суддів КСУ за квотою Президента. Оголошення конкурсу і призначення суддів на ці посади поглибить кризу навколо Конституційнго Суду, а легітимність Конституційного Суду і його подальших рішень опиниться під загрозою.

Натомість зараз на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №4533 з правками депутата Ярослава Юрчишина, що передбачають справжній конкурсний добір суддів Конституційного Суду. У червні цього року парламентський комітет підтримав ці правки.

За підтримки президента Зеленського прийняття законопроєкту, який нарешті забезпечить справжнє очищення КСУ, можливе вже цієї осені.

Повноваження Олександра Тупицького й Олександра Касмініна закінчуються в травні та вересні наступного року. Тоді ж у бездоганно конституційний спосіб відкриються вакансії суддів КСУ за квотою президента, які варто заповнити виключно за новою конкурсною процедурою, як це рекомендувала на запит президента Зеленського Венеційська комісія".

Більше деталей: Відповідно до законопроєкту №4533, відбір кандидатів до КС для всіх суб’єктів призначення має проводити одна кваліфікаційна комісія.

Парламент, президент та З'їзд суддів зможуть призначити тільки того кандидата, який отримав рекомендацію від комісії.

Перший склад комісії сформує парламент із експертів, запропонованих міжнародними організаціями, та суддями у відставці першого складу Конституційного Суду, надалі комісія сама добиратиме своїх членів.

У ЦПК та інших ГО переконані, що "запровадження нової процедури добору суддів Конституційного Суду дозволить протягом 2 років отримати якісний і доброчесний склад цього органу та відновити суспільну довіру до Конституційного Суду і держави загалом".

"Лише прозорий і юридично бездоганний процес може відновити довіру суспільства до Конституційного Суду. Швидкі, популярні рішення можуть призвести до глибшої конституційної кризи та поставити під сумнів легітимність ключового органу в системі стримувань і противаг, чим неодмінно скористається держава-агресор", – заявляють вони.

Передісторія:

Конституційний суд опинився в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КС Олександра Тупицького від посади судді КС.

19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.

27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна суддями КС.

Тупицький і Касмінін звернулися до Окружного адмінсуду Києва, аби зберегти свої посади й зарплати.

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