Зеленского просят не проводить конкурс в КС, а подождать с год

Ряд общественных организаций призывает президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

Источник: указ президента №365/2021 и заявление ОО "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд DEJURE, "Центра политико-правовых реформ" и "Anti-corruption Research and Education Center"

Детали: 17 августа Зеленский подписал указ, которым утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного Суда в отношении лиц, которых назначает президент, а также персональный состав конкурсной комиссии.

Согласно ему, конкурсная комиссия должна объявить о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КС.

Общественные активисты уверены, что "такое решение президента не решит, а только усугубит конституционный кризис".

Они призывают президента не проводить конкурс и не назначать судей КСУ на вакансии, которые юридически отсутствуют.

Также авторы заявления призывают Зеленского публично поддержать законопроект №4533, способствовать его скорейшему принятию и запустить "настоящее очищение" КС.

Дословно: "На сегодня юридически отсутствуют вакансии судей КСУ по квоте президента. Объявление конкурса и назначения судей на эти должности усугубит кризис вокруг Конституционного Суда, а легитимность Конституционного Суда и его дальнейших решений окажется под угрозой.

Зато сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №4533 с поправками депутата Ярослава Юрчишина, который предусматривает настоящий конкурсный отбор судей Конституционного Суда. В июне этого года парламентский комитет поддержал эти поправки.

При поддержке президента Зеленского принятие законопроекта, который наконец обеспечит настоящее очищение КСУ, возможно уже этой осенью.

Полномочия Александра Тупицкого и Александра Касминина заканчиваются в мае и сентябре следующего года. Тогда же безупречно конституционным способом откроются вакансии судей КСУ по квоте президента, которые следует заполнить исключительно по новой конкурсной процедуре, как это рекомендовала на запрос президента Зеленского Венецианская комиссия".

Больше деталей: Согласно законопроекту №4533, отбор кандидатов в КС для всех субъектов назначения должна проводить одна квалификационная комиссия.

Парламент, президент и Съезд судей смогут назначить только того кандидата, который получил рекомендацию от комиссии.

Первый состав комиссии сформирует парламент из экспертов, предложенных международными организациями, и судьями в отставке первого состава Конституционного Суда, в дальнейшем комиссия сама будет подбирать своих членов.

В ЦПК и других ОО убеждены, что "введение новой процедуры отбора судей Конституционного Суда позволит в течение 2 лет получить качественный и добропорядочный состав этого органа и восстановить общественное доверие к Конституционному Суду и государству в целом".

"Только прозрачный и юридически безупречный процесс может восстановить доверие общества к Конституционному Суду. Быстрые, популярные решения могут привести к более глубокому конституционному кризису и поставить под сомнение легитимность ключевого органа в системе сдержек и противовесов, чем непременно воспользуется государство-агрессор", – заявляют они.

Предыстория:

Конституционный суд оказался в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи КС.

19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Тупицкий и Касминин обратились в Окружной админсуд Киева, чтобы сохранить свои должности и зарплаты.

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