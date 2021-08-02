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Майже 150 пограбувань іноземців: у Києві знешкодили злочинну групу

Понеділок, 2 серпня 2021, 19:35
Майже 150 пограбувань іноземців: у Києві знешкодили злочинну групу

Столичні правоохоронці за результатами масштабної спецоперації знешкодили злочинну групу, на рахунку якої майже 150 масових розбійних нападів на іноземців у Києві.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Зазначається, що вони, діючи на території трьох розважальних закладів у центрі Києва, нападали на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, йдеться про майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

Так, іноземцям, які відпочивали у закладах, надавалися чеки для оплати замовлень з вартістю, яка у 5-10 разів перевищувала реальну суму замовлення. Коли ті відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Через "фізичне насильство та психологічний тиск" їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.

У ніч на 1 серпня силовики затримали причетних до нападів "на гарячому".

Вже 10 людям повідомили про підозру, серед них – працівник патрульної поліції, який у злочинній схемі був водієм.

Під час спецоперації були затримані організатор групи - уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.

Оскільки більшість іноземців, які постраждали від цих злочинів, на цей час знаходяться поза межами України, слідство відпрацьовує механізм надання їм процесуальних статусів потерпілих із залученням дипломатичних органів.

 

Українська правда

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Теми: Київтуризм
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