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Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса

Понеділок, 2 серпня 2021, 21:17
Новини 2 серпня: обмеження для невакцинованих, доля Чауса

Україна буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих – заявив Радуцький, Чауса викрали з Молдови, щоб зібрати компромат на Бурбу і Порошенка — актуальні новини 2 серпня.

Про обмеження

Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, каже глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Ми в Україні не говоримо про обов'язкову вакцинацію, ніхто не має права змушувати людину вакцинуватись. Але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", – заявив він.

Про Чауса

Екссуддю Миколу Чауса вивезли з Молдови і утримували на військових базах, щоб зібрати компромат на колишнього головного розвідника Василя Бурбу і п’ятого президента Петра Порошенка.

Також, за даними УП, СБУ була обізнана і підготовлена до нібито раптової появи викраденого екссудді Миколи Чауса.

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"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірус
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