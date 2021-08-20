Тело белоруса, повешенного в Киеве, до сих пор не разрешают похоронить – жена

Тело белоруса Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, уже две недели не разрешают похоронить из-за следственных действий, сообщила его гражданская жена.

Источник: гражданская жена Шишова Божена Жолудь в интервью "Суспільному"

Детали: По ее словам, адвокат родственников до сих пор не видела материалы дела, нет никаких комментариев со стороны правоохранителей.

Тело Шишова до сих пор не похоронили, прокуратура сообщила, что не даст разрешения до конца следствия, чтобы потом при необходимости не эксгумировать.

Похоронить белоруса решили также в Киеве, но когда - неизвестно.

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