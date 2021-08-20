Тело белоруса, повешенного в Киеве, до сих пор не разрешают похоронить – жена
Пятница, 20 августа 2021, 10:40
Тело белоруса Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, уже две недели не разрешают похоронить из-за следственных действий, сообщила его гражданская жена.
Источник: гражданская жена Шишова Божена Жолудь в интервью "Суспільному"
Детали: По ее словам, адвокат родственников до сих пор не видела материалы дела, нет никаких комментариев со стороны правоохранителей.
Тело Шишова до сих пор не похоронили, прокуратура сообщила, что не даст разрешения до конца следствия, чтобы потом при необходимости не эксгумировать.
Похоронить белоруса решили также в Киеве, но когда - неизвестно.
Предыстория:
- 2 августа в Белорусском доме в Украине (эту организацию курирует Сергей Коротких, известный как "Боцман" из "Азова") сообщили, что их глава Виталий Шишов вышел на пробежку в Киеве и пропал. На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожана носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым велась слежка, и что полиция об этом знала.
- Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.