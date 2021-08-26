Медведчук вдруге поскаржився до ЄСПЛ на Україну – нардеп
Підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук вдруге поскаржився до європейського суду з прав людини через начебто порушення його права на захист та справедливий суд.
Джерело: нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін у Facebook
Пряма мова: "Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ. Перший, як відомо, прийнятий до виробництва Європейським судом і може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом. Цього разу мова йде про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу".
Що передувало: У червні стало відомо, що Кум Путіна глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на "незаконні дії української влади".
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.
- 20 серпня Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які