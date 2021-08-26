Медведчук вдруге поскаржився до ЄСПЛ на Україну – нардеп

Підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук вдруге поскаржився до європейського суду з прав людини через начебто порушення його права на захист та справедливий суд.

Джерело: нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін у Facebook

Пряма мова: "Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ. Перший, як відомо, прийнятий до виробництва Європейським судом і може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом. Цього разу мова йде про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу".

Фото: Ренат Кузьмін

Що передувало: У червні стало відомо, що Кум Путіна глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на "незаконні дії української влади".

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