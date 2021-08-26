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Медведчук во второй раз пожаловался в ЕСПЧ на Украину – нардеп

Четверг, 26 августа 2021, 17:38
Фото: Риа

Подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук во второй раз пожаловался в Европейский суд по правам человека из-за якобы нарушения его права на защиту и справедливый суд.

Источник: нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook

Прямая речь: "Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу".

 
Фото: Ренат Кузьмин

Что предшествовало: В июне стало известно, что кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. 
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
  • 20 августа Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Украинская правда
Темы: МедведчукЕСПЧсуд
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