Медведчук во второй раз пожаловался в ЕСПЧ на Украину – нардеп

Подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук во второй раз пожаловался в Европейский суд по правам человека из-за якобы нарушения его права на защиту и справедливый суд.

Источник: нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook

Прямая речь: "Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу".

Фото: Ренат Кузьмин

Что предшествовало: В июне стало известно, что кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

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