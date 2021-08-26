Медведчук во второй раз пожаловался в ЕСПЧ на Украину – нардеп
Подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук во второй раз пожаловался в Европейский суд по правам человека из-за якобы нарушения его права на защиту и справедливый суд.
Источник: нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в Facebook
Прямая речь: "Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идёт о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу".
Что предшествовало: В июне стало известно, что кум Путина глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака. По словам одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.
- 20 августа Офис генпрокурора завершил расследование в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в государственной измене и разграблении национальных ценностей.