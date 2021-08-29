Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков пропонує Данілову трибуну: щоб показав, на кого тиснуть олігархи

Неділя, 29 серпня 2021, 22:13
Разумков пропонує Данілову трибуну: щоб показав, на кого тиснуть олігархи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данилова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.

Джерело: Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що пан Данілов як відповідальний громадянин уже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив (на народних депутатів – ІФ), – це корупція.

Більше того, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України – ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск. І якщо такого не станеться, то можливо, доведеться вибачитися перед народними депутатами і перед українським парламентом".

Деталі: Разумков підтвердив, що у нього були "заочні й очні дискусії" з Даніловим про те, який саме орган повинен визначати перелік "олігархів", і нагадав, що, на його думку, це не має належати до повноважень РНБО.

При цьому спікер підкреслив, що "йти шляхом домислів або безпідставних звинувачень" не є його форматом роботи як голови ВР.

"Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому плані є більше досвіду, але сподіваюся, все-таки, немає", – додав Разумков.

Разом з тим, він зазначив, що якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні в стінах Верховної Ради.

Що передувало: 22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є "дуже-дуже великим".

Передісторія:

  • На розгляді Верховної Ради перебуває прийнятий у першому читанні так званий законопроєкт про олігархів, згідно з яким саме РНБО буде визначати, хто в країні є олігархами, а хто – ні.
  • Раніше Дмитро Разумков висловлював думку, що РНБО не може мати таких повноважень, оскільки існує конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.
  • Секретар РНБО Данілов на це відреагував так: "(Спікер) вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів?"
  • Голова ВР відповів, що олігархів у РНБО наразі немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроДаніловВерховна Радаолігархи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: