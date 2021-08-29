Разумков пропонує Данілову трибуну: щоб показав, на кого тиснуть олігархи
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данилова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.
Джерело: Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я думаю, що пан Данілов як відповідальний громадянин уже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив (на народних депутатів – ІФ), – це корупція.
Більше того, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України – ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск. І якщо такого не станеться, то можливо, доведеться вибачитися перед народними депутатами і перед українським парламентом".
Деталі: Разумков підтвердив, що у нього були "заочні й очні дискусії" з Даніловим про те, який саме орган повинен визначати перелік "олігархів", і нагадав, що, на його думку, це не має належати до повноважень РНБО.
При цьому спікер підкреслив, що "йти шляхом домислів або безпідставних звинувачень" не є його форматом роботи як голови ВР.
"Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому плані є більше досвіду, але сподіваюся, все-таки, немає", – додав Разумков.
Разом з тим, він зазначив, що якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні в стінах Верховної Ради.
Що передувало: 22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є "дуже-дуже великим".
Передісторія:
- На розгляді Верховної Ради перебуває прийнятий у першому читанні так званий законопроєкт про олігархів, згідно з яким саме РНБО буде визначати, хто в країні є олігархами, а хто – ні.
- Раніше Дмитро Разумков висловлював думку, що РНБО не може мати таких повноважень, оскільки існує конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.
- Секретар РНБО Данілов на це відреагував так: "(Спікер) вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів?"
- Голова ВР відповів, що олігархів у РНБО наразі немає, але пізніше там можуть з'явитися або вони самі або їхні представники.