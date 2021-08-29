Разумков пропонує Данілову трибуну: щоб показав, на кого тиснуть олігархи

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликає секретаря РНБО Олексія Данилова точно назвати народних депутатів, на яких, на його думку, чиниться тиск з боку олігархів.

Джерело: Разумков у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що пан Данілов як відповідальний громадянин уже звернувся до правоохоронних органів, НАБУ, НАЗК, тому що зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив (на народних депутатів – ІФ), – це корупція.

Більше того, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України – ну, щоб пальцем показати, на кого саме чиниться такий тиск. І якщо такого не станеться, то можливо, доведеться вибачитися перед народними депутатами і перед українським парламентом".

Деталі: Разумков підтвердив, що у нього були "заочні й очні дискусії" з Даніловим про те, який саме орган повинен визначати перелік "олігархів", і нагадав, що, на його думку, це не має належати до повноважень РНБО.

При цьому спікер підкреслив, що "йти шляхом домислів або безпідставних звинувачень" не є його форматом роботи як голови ВР.

"Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому плані є більше досвіду, але сподіваюся, все-таки, немає", – додав Разумков.

Разом з тим, він зазначив, що якщо законопроєкт про деолігархізацію буде об'єктивним і збалансованим, то він може бути проголосований у другому читанні в стінах Верховної Ради.

Що передувало: 22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вплив олігархів на Верховну Раду на сьогодні є "дуже-дуже великим".

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