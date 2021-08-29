Разумков предложил Данилову трибуну: чтоб показал, на кого давят олигархи

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает секретаря СНБО Алексея Данилова точно назвать народных депутатов, на которых, по его мнению, оказывается давление со стороны олигархов.

Источник: Разумков в программе "Подробности недели" на телеканале "Интер", сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние (на народных депутатов – ИФ), – это коррупция.

Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдёт, то возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом".

Детали: Разумков подтвердил, что у него были "заочные и очные дискуссии" с Даниловым о том, какой именно орган должен определять перечень "олигархов", и напомнил, что, по его мнению, это не должно относиться к полномочиям СНБО.

При этом спикер подчеркнул, что "идти путем домыслов или безосновательных обвинений" не является его форматом работы как главы ВР.

"Возможно, в аппарате Совета национальной безопасности и обороны в этом плане есть больше опыта, но надеюсь, все-таки, нет", – добавил Разумков.

Вместе с тем, он отметил, что если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады.

Что предшествовало: 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что влияние олигархов на Верховную Раду сегодня является "очень-очень большим".

Предыстория: