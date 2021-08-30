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Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали

Понедельник, 30 августа 2021, 21:54
Фото: Радио Свобода

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ответил мэру Киева Виталий Кличко на вызов в Киевсовет: сам не придет, потому что в отпуске, однако вместо него придет заместитель Светлана Фоменко.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Виталию Владимировичу хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях.

Однако не на тех напали. Завтра в КГГА ожидайте моего заместителя, Светлану Фоменко. Но очевидно вас интересует не фактаж и содержание, а продолжение общения через соцсети. Поэтому дополнительно предлагаю еще один вариант".

Детали: Ткаченко в ответ пригласил Кличко к себе в Министерство, чтобы тот рассказал, "почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране". Министра также интересует, почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева, почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход Министерства и так далее.

"Вы нашли "причины", чтобы не явиться на заседание СНБО. Очень надеюсь, у Вас хватит мужества приехать в Министерство и публично откровенно ответить на все поставленные вопросы, поставленные как на заседании СНБО, так и обществом столицы", – подытожил Ткаченко.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко вызвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Киевского управления полиции Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета, которое состоится во вторник 31 августа.

Предыстория

  • Между Кличко с одной стороны и Ткаченко и Выговским с другой недавно возник конфликт из-за сноса исторического здания в Киеве. Застройщик снес в столице так называемый дом Барбана. Ткаченко после этого заявил, что ему стыдно за столичную власть.
  • Кличко в ответ обвинил Министерство культуры и информполитики, а также полицию в том, что они не предотвратили снос дома Барбана.
  • Позже Кличко позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание СНБО. Мэр Киева отказался из-за рабочей поездки в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область. В ОП считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные Кличко.
  • Совет нацбезопасности и обороны на своем заседании принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников на территории государства.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоМинкультурыКГГА
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