Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ответил мэру Киева Виталий Кличко на вызов в Киевсовет: сам не придет, потому что в отпуске, однако вместо него придет заместитель Светлана Фоменко.

Источник: Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Виталию Владимировичу хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях.

Однако не на тех напали. Завтра в КГГА ожидайте моего заместителя, Светлану Фоменко. Но очевидно вас интересует не фактаж и содержание, а продолжение общения через соцсети. Поэтому дополнительно предлагаю еще один вариант".

Детали: Ткаченко в ответ пригласил Кличко к себе в Министерство, чтобы тот рассказал, "почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране". Министра также интересует, почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева, почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход Министерства и так далее.

"Вы нашли "причины", чтобы не явиться на заседание СНБО. Очень надеюсь, у Вас хватит мужества приехать в Министерство и публично откровенно ответить на все поставленные вопросы, поставленные как на заседании СНБО, так и обществом столицы", – подытожил Ткаченко.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко вызвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Киевского управления полиции Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета, которое состоится во вторник 31 августа.

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