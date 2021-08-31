Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко не прийшов до Кличка. Той назвав його некультурним міністром

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:47
Ткаченко не прийшов до Кличка. Той назвав його некультурним міністром

Мер Києва Віталій Кличко назвав некультурним вислови міністра культури Олександра Ткаченка на свою адресу.

Джерело: повідомлення на сайті КМДА

Пряма мова Кличка: "Олександра Ткаченка запросили, аби заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у столиці. Івана Вигівського (начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві) – познайомитися, оскільки його нещодавно призначили на посаду, та, аби він поінформував депутатів про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку в місті Києві".

"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так було, наприклад, із садибою Барбана. Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Міністерством культури України до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

І міністерство погодило історико-містобудівне обгрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це – не єдиний подібний випадок.

Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре".

Деталі: Кличко заявив, що за останніх три роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. У них ідеться про те, щоб занести 1 542 пам’ятки та щойно виявлених об’єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

За його словами, протягом квітня 2021 року до департаменту КМДА надійшли накази від міністерства за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до цього реєстру.

Від Мінкульту на засідання Київради прийшла заступниця міністра Світлана Фоменко. Від столичної поліції – заступник начальника поліції міста Києва Віктор Нечитайло.

Передісторія:

  • Між Кличком з одного боку та Ткаченком з іншого нещодавно виник конфлікт через знесення історичної будівлі в Києві. Забудовник зніс у столиці так званий будинок Барбана. Ткаченко після цього заявив, що йому соромно за столичну владу. Водночас, звинуваченнями посадовці традиційно обмінюються в соцмережах. 
  • Кличко у відповідь звинуватив Міністерство культури та інформполітики, а також поліцію у тому, що вони не запобігли знесенню будинку Барбана.
  • Пізніше Кличку зателефонувализ Офісу президента та запросили на засідання РНБО. Мер Києва відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. В ОП вважають відмовками причини неявки на засідання РНБО, озвучені Кличком.
  • Мер Києва Віталій Кличко викликав міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка та начальника Київського управління поліції Івана Вигівського на пленарне засідання Київської міської ради, яке відбудеться у вівторок 31 серпня. 
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповів міському голові Києва Віталію Кличко на виклик до Київради: сам не прийде, бо у відпустці, проте замість нього завітає заступниця Світлана Фоменко.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївТкаченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: