Ткаченко не прийшов до Кличка. Той назвав його некультурним міністром

Мер Києва Віталій Кличко назвав некультурним вислови міністра культури Олександра Ткаченка на свою адресу.

Джерело: повідомлення на сайті КМДА

Пряма мова Кличка: "Олександра Ткаченка запросили, аби заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у столиці. Івана Вигівського (начальник Головного управління Нацполіції у місті Києві) – познайомитися, оскільки його нещодавно призначили на посаду, та, аби він поінформував депутатів про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку в місті Києві".

"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так було, наприклад, із садибою Барбана. Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Міністерством культури України до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

І міністерство погодило історико-містобудівне обгрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це – не єдиний подібний випадок.

Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Віталія Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури… Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре".

Деталі: Кличко заявив, що за останніх три роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. У них ідеться про те, щоб занести 1 542 пам’ятки та щойно виявлених об’єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

За його словами, протягом квітня 2021 року до департаменту КМДА надійшли накази від міністерства за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до цього реєстру.

Від Мінкульту на засідання Київради прийшла заступниця міністра Світлана Фоменко. Від столичної поліції – заступник начальника поліції міста Києва Віктор Нечитайло.

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