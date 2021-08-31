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Ткаченко не пришел к Кличко. Тот назвал его некультурным министром

Вторник, 31 августа 2021, 15:47
Ткаченко не пришел к Кличко. Тот назвал его некультурным министром

Мэр Киева Виталий Кличко назвал некультурным высказывания министра культуры Александра Ткаченко в свой адрес.

Источник: сообщения на сайте КГГА

Прямая речь Кличко: "Александра Ткаченко пригласили, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Ивана Выговского (начальника Главного управления Нацполиции в городе Киеве – ред.) - познакомиться, поскольку его недавно назначили на должность, и, чтобы он проинформировал депутатов о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка в городе Киеве".

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Община протестует. Община протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не было внесено Министерством культуры Украины в Реестр объектов культурного наследия.

И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай.

Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Виталия Кличко к себе вызовет. Ну как-то некультурно для министра культуры... Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к общественности города. Как-то держите себя в руках, господин министр".

Детали: Кличко заявил, что за последние три года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них говорится о том, чтобы занести 1542 памятники и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

По его словам, в апреле 2021 в департамент КГГА поступили приказы от министерства по 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в этот реестр.

От Минкульта на заседание Киевсовета пришла заместитель министра Светлана Фоменко. От столичной полиции - заместитель начальника полиции города Киева Виктор Нечитайло.

Предыстория:

  • Между Кличко с одной стороны и Ткаченко с другой недавно возник конфликт из-за сноса исторического здания в Киеве. Застройщик снес в столице так называемый дом Барбано. Ткаченко после этого заявил, что ему стыдно за столичную власть. В то же время, обвинениями чиновники традиционно обмениваются в соцсетях.
  • Кличко в ответ обвинил Министерство культуры и информполитики, а также полицию в том, что они не предотвратили сносу дома Барбана.
  • Позже Кличко позвонили из Офиса президента и пригласили на заседание СНБО. Мэр Киева отказался через рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Чернигов. В ОП считают отговорками причины неявки на заседание СНБО, озвученные Кличко.
  • В свою очередь, Кличко вызвал Ткаченко и начальника Киевского управления полиции Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета.
  • Ткаченко ответил Кличку на вызов в Киевсовет: сам не придет, потому что в отпуске, однако вместо него придет заместитель Светлана Фоменко.

Темы: КиевТкаченко
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