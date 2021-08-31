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Трухин уже несколько дней не выходил на связь – Корниенко

Вторник, 31 августа 2021, 17:40
Трухин уже несколько дней не выходил на связь – Корниенко
фото: "Радио Свобода"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не выходил на контакт с нардепом Александром Трухиным, который, по данным СМИ, будучи "навеселе", стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Источник: интервью Корниенко "Радио Свобода"

Прямая речь: "Последние несколько дней с ним (с Трухиным - ред.) нет контакта. У него какие-то семейные дела, или медийно-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться".

Детали: По словам Корниенко, он виделся с Трухиным на совещании в офисе президента, которое состоялось 28 августа и касалось подготовки к следующей пленарной неделе в Верховной Раде.

Председатель партии добавил, что не обсуждал ДТП с Трухиным: "Я не помню, я на тот момент не знал эту информацию. Так как мы узнали об этом из открытых источников".

Корниенко добавил, что сейчас с Трухиным связи нет и он в отпуске, однако глава партии пробовал выйти на контакт с нардепом.

Глава партии также добавил, что Трухин остается главой ячейки "Слуги народа" в Полтавской области. Уволить его может только областная конференция, которая пока таких заявлений не делала.

Корниенко заявил, что партия отреагирует если будут доказаны факты, что Трухин был за рулем и был в нетрезвом состоянии: "Кто-то выходил из фракции, кого-то снимали с должности руководителя областной организации, кого-то из партии исключали. Различные санкции могут быть".

В то же время, СМИ со ссылкой на неназванных очевидцев сообщали, что Трухин был "в состоянии сильного алкогольного опьянения" и отказался пройти тест на содержание алкоголя.

Однако, по словам Корниенко, он не обращался в МВД или полицию с запросом о ДТП с участием нардепа. Глава партии добавил, что ожидает реакцию полиции в пятницу 3 сентября, а затем возможно напишет запрос правоохранителям.

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Напомним:

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием Трухина, которое пытались "скрыть".
  • ГБР не расследует уголовное производство относительно аварии — этим делом занимается Нацполиция.
  • В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Темы: ДТПСлуга народаАлександр Корниенко
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