Зіткнення потягів у Чехії: кількість загиблих зросла
Середа, 4 серпня 2021, 13:47
Кількість загиблих внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Чехії зросла до трьох.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
За останніми даними, загинули машиніста обох потягів, а також один пасажир.
Міністр транспорту Карел Гавлічек повідомив, що машиніст міжнародного швидкісного потяга, який прямував з Мюнхена до Праги, не відреагував на попереджувальний жовтий сигнал і не зменшив швидкість.
Через це відбулося лобове зіткнення з регіональним потягом RegioShark, який прямував з Плзеня до Домажліце.
Нагадаємо, зіткнення сталося близько 8 ранку середи біля населеного пункту Мілавце.
В результаті аварії постраждали понад 30 людей, кілька з них перебувають у критичному стані.