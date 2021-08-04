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Зіткнення потягів у Чехії: кількість загиблих зросла

Середа, 4 серпня 2021, 13:47
Фото Novinky

Кількість загиблих внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Чехії зросла до трьох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За останніми даними, загинули машиніста обох потягів, а також один пасажир.

Міністр транспорту Карел Гавлічек повідомив, що машиніст міжнародного швидкісного потяга, який прямував з Мюнхена до Праги, не відреагував на попереджувальний жовтий сигнал і не зменшив швидкість.

Через це відбулося лобове зіткнення з регіональним потягом RegioShark, який прямував з Плзеня до Домажліце.

Нагадаємо, зіткнення сталося близько 8 ранку середи біля населеного пункту Мілавце.

В результаті аварії постраждали понад 30 людей, кілька з них перебувають у критичному стані.

Теми: Чехіязалізницяаваріяжертви


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