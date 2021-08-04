Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столкновение поездов в Чехии: число погибших возросло

Среда, 4 августа 2021, 13:47
Фото Novinky

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Чехии возросло до трех.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По последним данным, погибли машинисты обоих поездов, а также один пассажир.

Министр транспорта Карел Гавличек сообщил, что машинист международного скоростного поезда, следовавшего из Мюнхена в Прагу, не отреагировал на предупреждающий желтый сигнал и не сбавил скорость.

Из-за этого произошло лобовое столкновение с региональным поездом RegioShark, следовавшим из города Плзень в Домажлице.

Напомним, столкновение произошло около 8 утра среды у населенного пункта Милавце.

В результате аварии пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Темы: Чехияжелезная дорогааварияжертвы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ

ЕС ожидает от Киева отмены практики выдачи двух заграничных паспортов

СНБО поручил КМУ возложить обязанности главы "Укрзализныци" на Кубракова

Все новости...
Чехия
В Чехии столкнулись пассажирские поезда: 2 погибших, более 30 пострадавших
Чехия предлагает Тимановской международную защиту на своей территории
Правительство Чехии предлагает дополнительный оплачиваемый отпуск для вакцинированных
Последние новости
03:48
В Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадьбы
02:59
США планируют разрешить въезд только вакцинированным иностранным туристам
02:15
Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали морем
01:50
фото, відеоМаск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку
00:58
Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют
00:23
Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
00:03
Дело Гонгадзе: судья Верховного Суда получил выговор за затягивание рассмотрения
23:15
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
23:00
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
22:16
У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат
Все новости...