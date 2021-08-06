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ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ

П'ятниця, 6 серпня 2021, 21:31
ЄС може вилучити США з переліку країн, з яких дозволений в'їзд – ЗМІ
Фото: Посольство США в Україні

Наступного тижня Європейський союз перегляне перелік держав, з яких дозволені несуттєві мандрівки, а також може переглянути присутність Сполучених Штатів у так званому "білому списку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Наразі "білий список" ЄС включає два десятки країн, включаючи Сполучені Штати, Японію та Австралію, які вважаються безпечними з точки зору здоров'я в умовах триваючої пандемії.

Зустріч наступного тижня може також оцінити ситуацію щодо Сполучених Штатів, сказав один з представників ЄС. Однак рішення щодо цього ще не прийнято.

Представники ЄС регулярно переглядають список у міру розвитку пандемії.

Блок неодноразово просив Вашингтон почати пускати громадян ЄС після того, як Брюссель у червні включив США у "білий список".

"Багато представників країн-членів ЄС та самого ЄС говорили з нашими американськими колегами про плани відкрити країну для відвідувачів із країн ЄС, зокрема після кроку Європи, що дозволив громадянам США подорожувати", - сказав представник словенського головування в ЄС.

"Ми всі вважаємо, що контакти між людьми є основою міцного, успішного трансатлантичного партнерства та союзу, тому ми постійно нагадуємо, просимо та заохочуємо наших друзів з США наслідувати цей приклад",- додав він.

Перелік не є обов’язковим, хоча уряди ЄС, як правило, застосовують його. Однак вони можуть ігнорувати це і впускати громадян із країн, яких немає у списку, або навпаки.

Блок із 27 країн розділений на держави, які вимагають взаємності з боку США, та іншими, які більше залежать від туризму і не готові вилучити Вашингтон зі списку, заявили чиновники.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССША
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