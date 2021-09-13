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"Євросолідарність" висунула в нардепи ексв'язня Кремля Романа Сущенка

Понеділок, 13 вересня 2021, 16:24

Партія "Європейська солідарність" висунула колишнього політв'яня Кремля Романа Сущенка кандидатом у народні депутати на довиборах в окрузі №197 на Черкащині.

Джерело: лідер політсили Петро Порошенко на брифінгу 13 вересня

Деталі: Порошенко оголосив рішення з’їзду партії.

Кандидатом від "Євросолідарності" в окрузі №184 на Херсонщині стане аграрій депутат Херсонської облради від "ЄС" Ігор Йосипенко.

Довибори в цих округах пройдуть 31 жовтня.

Передісторія:

  • Кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
  • У серпні 2019 року Сущенко підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Роман Сущенко. Ув’язнення Сущенка в Росії тривало 1070 днів. Росія заборонила йому в'їзд на свою територію на 20 років .

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Українська правда
Теми: Європейська солідарністьвибори
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