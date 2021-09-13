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"Евросолидарность" выдвинула в нардепы экс-узника Кремля Романа Сущенко

Понедельник, 13 сентября 2021, 16:24

Партия "Европейская солидарность" выдвинула бывшего политузника Кремля Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области.

Источник: лидер политсилы Петр Порошенко на брифинге 13 сентября

Детали: Порошенко объявил решение съезда партии.

Кандидатом от "Евросолидарности" в округе №184 в Херсонской области станет аграрий депуутат Херсонского облсовета от "ЕС" Игорь Йосипенко.

Довыборы в этих округах пройдут 31 октября.

Предыстория:

  • Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.
  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко. Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней. Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

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Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьвиборы
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