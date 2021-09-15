Новини 15 вересня: деталі справи смерті Чорновола, "церква у смартфоні" 

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Ексзаступник генпрокурора заявляє, що В’ячеслава Чорновола убили ударами кастета в голову; Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква" — актуальні новини 15 вересня.

Про смерть Чорновола

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що лідер Народного руху України В’ячеслав Чорновіл помер не внаслідок ДТП – його убили ударами кастета в голову.

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастета у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія", - заявив Голомша в ефірі "4 каналу".

За його словами, було встановлено, що були відключені подушки безпеки, підроблений огляду місця події, а також встановлено вбивство на Волині основного свідка.

Про застосунок "Моя церква"

Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником.

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