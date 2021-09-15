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Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"

Среда, 15 сентября 2021, 21:50
Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, церковь в смартфоне
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Экс-заместитель генпрокурора заявляет, что Вячеслава Чорновола убили ударами кастета в голову; Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь" - актуальные новости 15 сентября.

О смерти Чорновола

Экс-заместитель генпрокурора настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновол погиб не в результате ДТП - его убили ударами кастета в голову.

"Мы расследовали дело об убийстве Чорновола. И установили, что Чорновола убили. Убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя", - заявил Голомша в эфире "4 канала".

По его словам, было установлено, что были отключены подушки безопасности, был сфальсифицирован осмотр места происшествия, а также установлено убийство на Волыни главного свидетеля.

О приложение "Моя церковь"

Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение "Моя церковь", в котором можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и початиться со священником.

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Украинская правда

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