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"Десант Чауса в Київ": ДБР допитує співробітників Служби безпеки і НАБУ

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:11
Десант Чауса в Київ: ДБР допитує співробітників Служби безпеки і НАБУ

В рамках розслідування справи про можливе перевищення повноважень співробітниками Служби безпеки України під час затримання екссудді Миколи Чауса допитують співробітників СБУ і Національного антикорупційного бюро.

Джерело: в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На цей час виконується план слідчих дій (в рамках розслідування справи про можливе перевищення повноважень), і поки що результати слідства я не можу детально коментувати. Скажу лише, що зараз допитуються співробітники СБУ і НАБУ, вивчаються матеріали, на підставі яких було проведено затримання і громадянина Чауса утримували в службових приміщеннях СБУ".

Деталі: Сухачов додав, що слідчий ще не надав остаточну оцінку отриманих матеріалів.

Передісторія: 

  • НАБУ з 2016 року підозрює екссуддю Миколу Чауса у хабарництві. Він переховувався у Молдові.
  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Пізніше стало відомо, що Чаус перебуває в СБУ. У НАБУ закликали передати підозрюваного детективам, оскільки саме вони розслідують справу щодо екссуді і розшукують його. Антикорупційне бюро також оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль СБУ з Чаусом.
  • Згодом НАБУ повідомило, що детективи все ж затримали колишнього суддю Миколу Чауса. Його відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Читайте також: Викрадення судді Чауса. Між Порошенком і Зеленським

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Теми: ЧаусСБУНАБУДБР
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