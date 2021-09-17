Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Десант Чауса в Киев": ГБР допрашивает сотрудников Службы безопасности и НАБУ

Пятница, 17 сентября 2021, 11:11

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро.

Источник: и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В настоящее время выполняется план следственных действий (в рамках расследования дела о возможном превышении полномочий), и пока что результаты следствия я не могу детально комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было проведено задержание и гражданина Чауса удерживали в служебных помещениях СБУ".

Детали: Сухачев добавил, что следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов.

Предыстория:

  • НАБУ с 2016 года подозревает Николая Чауса во взяточництве. Он скрывался в Молдове.
  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Позже НАБУ сообщило, что детективы все же задержали Чауса в больнице "Феофания". Его отправили под домашний арест.

Читайте также: Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Темы: ЧаусСБУНАБУГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии

В кафе Харькова застрелился предприниматель

США ошиблись и нанесли удар по гражданским в Афганистане

Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС

Новости 17 сентября: "совещания" на матче, задержание пророссийского пропагандиста

Украина ввела санкции против отравителей Навального

Все новости...
Чаус
Суд в Молдове не одобрил экстрадицию Чауса, который уже в Украине
Чауса оставили под домашним арестом. На апелляции он заявил, что его держали в подвале четыре месяца
Чаус утверждает, что его хотели убить, но он шел 50 км – и убежал
Последние новости
05:45
Бельгия ослабляет масочный режим
04:47
Украинский флаг доставят на Луну
03:48
В Германии 840 человек привили просроченной вакциной
02:59
Женское министерство в Афганистане заменили ведомством религиозной пропаганды – СМИ
02:10
Срыв многомиллиардной оборонной сделки: Франция отзывает послов из США и Австралии
01:48
В США не рекомендуют широкого применения третьей дозы ковид-вакцины
00:58
В кафе Харькова застрелился предприниматель
00:27
Байден созывает саммит по вопросам COVID на полях Генассамблеи ООН
23:30
США закупят сотни миллионов доз Pfizer для других стран – СМИ
22:53
США ошиблись и нанесли удар по гражданским в Афганистане
Все новости...