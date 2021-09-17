"Десант Чауса в Киев": ГБР допрашивает сотрудников Службы безопасности и НАБУ

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро.

Источник: и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В настоящее время выполняется план следственных действий (в рамках расследования дела о возможном превышении полномочий), и пока что результаты следствия я не могу детально комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было проведено задержание и гражданина Чауса удерживали в служебных помещениях СБУ".

Детали: Сухачев добавил, что следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов.

Предыстория:

НАБУ с 2016 года подозревает Николая Чауса во взяточництве. Он скрывался в Молдове.

30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.

Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.

Позже НАБУ сообщило, что детективы все же задержали Чауса в больнице "Феофания". Его отправили под домашний арест.

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