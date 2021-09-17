Тупицький в ОАСК хоче скасувати конкурс до Конституційного Суду
Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та екссуддя Олександр Касмінін оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в КСУ.
Джерело: ОАСК
Деталі: Йдеться про конкурс, який проводиться для відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду за квотою президента. Він був оголошений завдяки тому, що президент Володимир Зеленський скасував укази про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.
Позиваються фактично звільнені судді до Офісу президента та до конкурсної комісії. Третіми сторонами у позові визначені Зеленський та безпосередньо Конституційний Суд.
Основна вимога позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії про початок конкурсу на вакантні посади. ОАСК просять зобов’язати видали конкурсну комісію відкликати оголошення про проведення конкурсу.
Що передувало: Низка громадських організацій закликала президента Володимира Зеленського поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
- 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
- 27 березня Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС.