Тупицький в ОАСК хоче скасувати конкурс до Конституційного Суду

Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та екссуддя Олександр Касмінін оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в КСУ.

Джерело: ОАСК

Деталі: Йдеться про конкурс, який проводиться для відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду за квотою президента. Він був оголошений завдяки тому, що президент Володимир Зеленський скасував укази про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Позиваються фактично звільнені судді до Офісу президента та до конкурсної комісії. Третіми сторонами у позові визначені Зеленський та безпосередньо Конституційний Суд.

Основна вимога позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії про початок конкурсу на вакантні посади. ОАСК просять зобов’язати видали конкурсну комісію відкликати оголошення про проведення конкурсу.

Що передувало: Низка громадських організацій закликала президента Володимира Зеленського поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня.

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