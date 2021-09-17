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Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд

Пятница, 17 сентября 2021, 19:42

Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и екссуддя Александр Касминин оспаривают в Окружном административном суде Киева решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей в КСУ.

Источник: ОАСК

Детали: Речь идет о конкурсе, который проводится для отбора кандидатов на должность судей Конституционного Суда по квоте президента. Он был объявлен благодаря тому, что президент Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Судятся фактически освобождены судьи в Офис президента и конкурсной комиссии. Третьими сторонами в иске определенные Зеленский и непосредственно Конституционный Суд.

Основное требование иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии о начале конкурса на вакантные должности. ОАСК просят обязать выдали конкурсную комиссию отозвать объявление о проведении конкурса.

Что предшествовало: Ряд общественных организаций призывала президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта Зеленский  отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.

Украинская правда
Темы: КСТупицкий
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