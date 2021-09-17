Тупицкий в ОАСК хочет отменить конкурс в Конституционный Суд

Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и екссуддя Александр Касминин оспаривают в Окружном административном суде Киева решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей в КСУ.

Источник: ОАСК

Детали: Речь идет о конкурсе, который проводится для отбора кандидатов на должность судей Конституционного Суда по квоте президента. Он был объявлен благодаря тому, что президент Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Судятся фактически освобождены судьи в Офис президента и конкурсной комиссии. Третьими сторонами в иске определенные Зеленский и непосредственно Конституционный Суд.

Основное требование иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии о начале конкурса на вакантные должности. ОАСК просят обязать выдали конкурсную комиссию отозвать объявление о проведении конкурса.

Что предшествовало: Ряд общественных организаций призывала президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

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