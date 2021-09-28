Звільнення у Кабміні: кандидати на виліт змінились – джерела

Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів, досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.

Джерело: джерела "Української правди"

Деталі: Станом на кінець вересня найбільш імовірні кандидати на виліт такі: міністр соцполітики Марина Лазебна, віцепрем’єр Олег Уруський, міністр екології Роман Абрамовський.



Раніше активно говорили про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, яким незадоволені "вже всі на світі". Але схоже, його знову закинуть у "довгий ящик".



Співрозмовники видання відзначають, що ближче до наступного тижня список кандидатів на виліт може змінитися.

Що було раніше: 27 вересня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада візьметься за питання кадрових перестановок у Кабінеті міністрів у першій декаді жовтня.

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