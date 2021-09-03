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ЄС відправить назад вироблені в ПАР вакцини проти COVID-19

П'ятниця, 3 вересня 2021, 02:41

ЄС відправить мільйони доз вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson, виробленої в Південній Африці компанією Aspen Pharmacare, назад на континент.

Джерело:  посланник Африканського союзу Стрів Масійва та директор Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг, яких цитує AFP

Деталі: Масійва  сказав, що "усі вакцини, вироблені Aspen, залишаться в Африці і будуть поширюватися в Африці", додавши, що домовленість Aspen Pharmacare про експорт доз в Європу "припинена".

Масійва додав, що "європейці зобов'язалися надати нам 200 мільйонів доз до кінця грудня".

Як пише AFP, оголошення було зроблено в зв'язку з тим, що в Африці намагаються імунізувати населення від COVID-19, частково через відсутність поставок і широко поширену нерішучість щодо вакцини.

За словами Нкенгасонга, кількість людей, які пройшли повну імунізацію від коронавірусу на континенті, становить близько 2,93%.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що  Африка отримає пріоритет у розподілі вакцин проти COVID-19, виділених країнами G7.

Теми: вакцинаціяАфрика


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