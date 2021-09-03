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Боррель розповів, над чим замислився ЄС після саміту Кримської платформи

П'ятниця, 3 вересня 2021, 16:33
Боррель розповів, над чим замислився ЄС після саміту Кримської платформи

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

За словами Борреля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові.

"Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграції ветеранів", - зазначив Боррель.

За його словами, як у своїх двосторонніх контактах, так і на міжнародних форумах ЄС і надалі буде нагадувати про порушення прав людини, зокрема кримських татар, про політичні переслідування, примусовий призов на військову службу і мілітаризацію півострова Росією.

"Ми будемо підтримувати досягнення цілей Кримської платформи", - наголосив верховний представник Євросоюзу.

Нагадаємо, у Росії заявили, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією". 

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримська платформаЄСКримокупація
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