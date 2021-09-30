Разумков: Коли виходжу з сесійної зали до вбиральні, можна теж призначати в.о. голови

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наполягає, що Руслан Стефанчук як заступник голови парламенту повинен виконувати ті завдання, які перед ними ставить голова.

Джерело: Разумков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Те, що стосується заступників, то вони повинні якраз виконувати ті завдання, ті доручення, які перед ними ставить голова Верховної Ради. А коли вони дуже хочуть, може, якось потрапити в інше крісло, навіть листи про це пишуть (Стефанчук звертався до Апарату ВРУ із запитаннями, чому на нього не перекладаються повноваження голови ВРУ на час самоізоляції спікера – УП), ну, це вже така собі історія. Чому Руслан Олексійович вважав, що він повинен бути виконувачем обов’язків голови Верховної Ради?

А апелювати до того, що "його немає"… З таким успіхом коли виходжу до вбиральні з сесійної зали, він також може бути виконувачем обов’язків".

Деталі: На зауваження, що Разумков обмінювався "шпильками" з першим віцеспікером Русланом Стефанчуком у прямому ефірі, голова Ради сказав, що це не "шпильки", а "робочі дискусії".

Разумков вважає, що "кожен повинен виконувати свою роботу", а призначати в.о. спікера на час, коли він перебував на самоізоляції, не було потреби, бо він не пішов на лікарняний, і стан його здоров’я дозволяв йому виконувати всі функції голови ВР.

Він також додав, що – як того вимагає регламент – дав доручення заступникам провести засідання Верховної Ради, коли він був відсутній.

Передісторія: