За добу проти COVID вакцинували понад 167 тисяч осіб
Субота, 4 вересня 2021, 08:38
За добу 3 вересня в Україні проти COVID-19 було щеплено 167 489 людей.
Джерело: МОЗ
Деталі: З них одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.
Протягом доби працювали 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення і 338 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 9 678 454 щеплення.
Що передувало: За добу 2 вересня проти COVID-19 щепили 152 772 людини.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда