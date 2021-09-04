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За добу проти COVID вакцинували понад 167 тисяч осіб

Субота, 4 вересня 2021, 08:38
фото КМДА

За добу 3 вересня в Україні проти COVID-19 було щеплено 167 489 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819 людей.

Протягом доби працювали 996 мобільних бригад, 2 928 пунктів щеплення і 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 678 454 щеплення.

Що передувало: За добу 2 вересня проти COVID-19 щепили 152 772 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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