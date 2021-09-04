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Німеччина евакуювала з Кабула осіб, які несуть "потенційну загрозу безпеці"

Субота, 4 вересня 2021, 10:50

У МВС Німеччини повідомили, що у літаках бундесверу, які евакуювали людей з Кабула, в країну прибули також люди, яких німецька влада охарактеризувала як таких, що "несуть потенційну загрозу безпеці".

Про це у п’ятницю розповів глава МВС Горст Зеєгофер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Станом на зараз відомо про 20 ймовірних правопорушників, які опинилися в Німеччині "через те, що їх не перевіряли в Кабулі", зазначив міністр.

За його словами, серед прибулих в Німеччину є люди, засуджені за насильство, а також викриті в підробці документів.

Чотирьох евакуйованих з Кабула раніше депортували з Німеччини - в деяких випадках вже кілька років тому. 

Крім того, за відомостями агентства новин dpa, імена кількох прибулих афганців фігурували в списках німецького центру по боротьбі з тероризмом. Двоє правопорушників були доставлені до пенітенціарної установи на підставі виданих ордерів на арешт, повідомив представник МВС Німеччини Стів Альтер. Ще двоє афганців перебувають під наглядом влади.

Злочинці змогли скористатися повітряним мостом в Німеччину через "надзвичайну ситуацію", зазначив Зеєгофер. 

"Деякі з них повністю підробили документи від а до я. І ні в кого вже не було повного контролю над ситуацією", - підкреслив міністр, маючи на увазі хаос в аеропорту Кабула.

Всього, за даними німецького внутрішньополітичного відомства, після виведення військ НАТО з Афганістану до Німеччини були евакуйовані 4587 осіб, в тому числі 3849 афганців і 403 громадяни Німеччини. 

Читайте також ​​про евакуацію України з Афганістану: Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаАфганістан
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