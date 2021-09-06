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Посли ЄС продовжать персональні санкції проти Росії за агресію проти України – ЗМІ

Понеділок, 6 вересня 2021, 16:38
Фото arc.construction

Посли ЄС 8 вересня схвалять продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС у середу дадуть "зелене світло" на продовження ще на 6 місяців заборону видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України", – повідомив Джозвяк.

Зазначимо, у санкційному списку наразі 48 юридичних осіб. Втім, не виключено, що журналіст помилився з цифрою.  

Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року. Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року. 

Теми: ЄСсанкціїКрим


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