Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні до кінця тижня буде тепло і сухо

Середа, 8 вересня 2021, 12:47
Фото rosdim.com

У найближчі дні в Україні очікується суха тепла погода, без опадів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Діденко: "9 вересня в усіх областях України дощів не передбачається. Проте без атмосферних явищ не залишимося – виникатимуть красиві, хоча й небезпечні, можливо, для водіїв, тумани".

Деталі: У четвер в Україні без опадів, вночі +6-11°, на узбережжі Чорного моря до +14°; удень +20-25°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму +15-17°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 9 вересня без опадів, вночі +9-11°, удень +23-25°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у столиці 9 вересня найвища температура вдень (+33,5°) була в 1944 році, найнижча вночі (+2,4°) у 1900 році.

10 вересня в Україні без опадів, вночі +8-13°, удень +21-26°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі +10-12°, вдень +23-25°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
 

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела

ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року

Затриманий окупантами кримчанин виявився родичем заступниці Кулеби

відеоПортнов, Богдан і Вовк впливали на звільнення голови КСУ – ЗМІ

Новини 8 вересня: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"

Комітет вперше виділив фінансування на Президентський університет

Усі новини...
погода
Синоптик прогнозує "смачні" +22 в Україні
В Україні "бабине" літо: на весь тиждень прогнозують розкішну погоду
В Україну прийшло Бабине літо – синоптик
Останні новини
08:17
Хвиля наростає: 3 663 хворих на COVID і 61 смерть за добу в Україні
08:00
Головні новини середи і ночі: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"
07:47
Відкривали вогонь із різного озброєння та запускали безпілотники: найманці РФ 11 разів порушили "тишу"
07:02
Під Ткаченком хитається крісло міністра культури – джерела
06:33
Святкування Рош га-Шана в Умані завершилось двома кримінальними справами
05:40
Кількість нових хворих на COVID зросла на 600 тисяч
04:20
За добу спостерігачі ОБСЄ нарахували понад 1500 порушень на Донбасі
03:10
В США готують нові обмеження для боротьби із COVID-19
02:02
ВООЗ закликає запровадити мораторій на ревакцинацію до 2022 року
01:11
Меджліс закликає до консультацій учасників Кримської платформи через затримання на півострові
Усі новини...