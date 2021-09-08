В Україні до кінця тижня буде тепло і сухо

У найближчі дні в Україні очікується суха тепла погода, без опадів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Діденко: "9 вересня в усіх областях України дощів не передбачається. Проте без атмосферних явищ не залишимося – виникатимуть красиві, хоча й небезпечні, можливо, для водіїв, тумани".

Деталі: У четвер в Україні без опадів, вночі +6-11°, на узбережжі Чорного моря до +14°; удень +20-25°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму +15-17°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві 9 вересня без опадів, вночі +9-11°, удень +23-25°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у столиці 9 вересня найвища температура вдень (+33,5°) була в 1944 році, найнижча вночі (+2,4°) у 1900 році.



10 вересня в Україні без опадів, вночі +8-13°, удень +21-26°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У Києві в п'ятницю без опадів, вночі +10-12°, вдень +23-25°. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

