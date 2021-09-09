Син прем'єра Чехії у поліції дає свідчення про те, як його вивезли в окупований Крим

Син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабіш-молодший у четвер вранці прибув до поліцейського відділку в центрі Праги, щоб дати свідчення про те, що його нібито відправили в окупований Крим, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Він сказав журналістам, що йому нема чого боятися, тому що саме він постраждав. Поліція раніше не змогла допитати Бабіша-молодшого, оскільки він тривалий час проживав у Швейцарії. Однак з липня він перебуває в Чехії і публічно виступає проти свого батька.

"Я зараз зосереджуюся, у мене немає коментарів. Я в іншому настрої, я нічого не скажу", - сказав 38-річний Бабіш-молодший журналістам.

Син прем’єр-міністра звернувся до поліції щодо поїздки до Криму у січні 2018 року. Поліція розслідувала справу за підозрою у затриманні та обмеженні особистої свободи. На підставі сьогоднішнього допиту вони вирішать, чи продовжувати розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.

Син чеського прем’єра у 2018 році розповів журналістам, що батько хотів сховати його після гучного скандалу. За його словами, він проти власної волі опинився в окупованому Криму.

Ключову роль у переміщенні Бабіша-молодшого у Крим відіграло подружжя Протопопових, яке працювало на прем'єр-міністра Чехії. Дружина Діта Протопопова була радником Міністерства охорони здоров’я та психіатром, яка лікувала Бабіша-молодшого. Її чоловік, росіянин Пьотр Протопопов, за словами сина чеського прем’єра, відвіз його до Криму.

Андрей Бабіш підтвердив, що його син був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.

Пізніше стало відомо, що син Бабіша під час перебування в анексованому Криму познайомився з українкою, за якою потім вирушив у Кривий Ріг.

Прем'єр-міністр стверджує, що його син страждає на шизофренію, і заперечує його версію. Судове переслідування членів сім'ї Бабіша у справі про "Гніздо лелеки" вже припинено. Тепер тільки прем’єру та його колишній радниці висунуті звинувачення, обидва заперечують свою провину.