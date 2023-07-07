Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії

В рамках робочого візиту до Чехії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі глави двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Було обговорено можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

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Зеленський і Павел також розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях і спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема в контексті реалізації Української формули миру.

Пряма мова Зеленського: "Чехія може допомогти залучити держави Глобального Півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема реалізації Формули миру. Сьогодні я поінформував пана Президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів.

Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямі".

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Деталі: Під час переговорів лідери торкнулися питання посилення альянсів, передусім НАТО.

Зі свого боку Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія почала контрнаступ і продемонструвала всьому світові, що Росія не є такою сильною, як позиціонувала себе.

Пряма мова Павела: "Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство".

Більше деталей: Чеський лідер висловив переконання, що підтримка України – це не лише підтримка держави, яка потерпає від війни, а насамперед допомога всім європейцям.

За його словами, багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами і прагнуть взяти участь у відбудові України не лише після війни, а й зараз, під час воєнних дій.

Крім того, Павел наголосив, що Чехія готова підтримати Україну на саміті НАТО у Вільнюсі й долучитися до фінансової допомоги.

Пряма мова: "Я вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми намагатимемося, щоб переговорний процес було розпочато до кінця поточного року, і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною".