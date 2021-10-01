У США відтермінували шатдаун на два місяці

Конгрес США схвалив законопроєкт про тимчасове фінансування роботи федерального уряду.

Джерело: "Голос Америки", Білий дім

Деталі: Як зазначається, за лічені години до крайнього терміну, який мав настати опівночі з четверга на п'ятницю, Палата представників підтримала тимчасове продовження фінансування роботи уряду. 254 законодавці проголосували за запобігання шатдауну, 175 - висловилися проти.

Законопроєкт підписав президент США Джо Байден.

Відтак робота уряду продовжена до 3 грудня.

Документ також включає додаткові асигнування на допомогу при стихійних лихах, а також евакуйованим з Афганістану.