В США отсрочили шатдаун на два месяца

Конгресс США одобрил законопроект о временном финансировании работы федерального правительства.

Источник: "Голос Америки", Белый дом

Детали: Как отмечается, за считанные часы до крайнего срока, который должен был наступить в полночь с четверга на пятницу, Палата представителей поддержала временное продолжение финансирования работы правительства. 254 законодатели проголосовали за предотвращение шатдауна, 175 - высказались против.

Законопроект подписал президент США Джо Байден.

Таким образом, работа правительства продлена до 3 декабря.

Документ также включает дополнительные ассигнования на помощь при стихийных бедствиях, а также эвакуированным из Афганистана.