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Перемовини ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали — через скасований контракт з Францією

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 04:39

Переговори Австралії з ЄС щодо торговельної угоди були відкладені, оскільки скандал навколо рішення Канберри скасувати оборонний контракт  з Парижем загострюється.

Джерело: міністр торгівлі Австралії Ден Техан у Reuters

Деталі: Як зазначається, в знак солідарності з Францією президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен висловила сумнів в тому, що блок може укласти торговельну угоду з Австралією.

Техан відмовився коментувати роль оборонної угоди в затягуванні переговорів, але підтвердив, що 12-й раунд переговорів, запланований на 12 жовтня, було відкладено на місяць.

Техан сказав, що він та  єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс зустрінуться на наступному тижні, "щоб обговорити 12-й раунд переговорів, який тепер відбудеться в листопаді, а не в жовтні".

Що передувало: Франція пригрозила накласти вето і заблокувати угоду ЄС про вільну торгівлю з Австралією через скасування угоди.

Передісторія:

  • Австралія відмовилася від угоди 2016 року з Францією зі створення флоту звичайних підводних човнів, оголосивши про план будівництва як мінімум восьми атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій в рамках партнерства США-Британії-Австралії Aukus.
  • Цей крок розлютив Францію, спонукавши її відкликати своїх послів з Вашингтона і Канберри.
  • Париж назвав скасування угоди "ударом в спину". Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан - звинуватив Австралію і США в "лукавстві", "серйозному порушенні довіри" і "зневазі".
  • У 2016 році замовлення Франції оцінювалося в 40 мільярдів доларів.

Теми: ЄСФранціяАвстралія


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