Перемовини ЄС та Австралії щодо торговельної угоди відклали — через скасований контракт з Францією

Переговори Австралії з ЄС щодо торговельної угоди були відкладені, оскільки скандал навколо рішення Канберри скасувати оборонний контракт з Парижем загострюється.

Джерело: міністр торгівлі Австралії Ден Техан у Reuters

Деталі: Як зазначається, в знак солідарності з Францією президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен висловила сумнів в тому, що блок може укласти торговельну угоду з Австралією.

Техан відмовився коментувати роль оборонної угоди в затягуванні переговорів, але підтвердив, що 12-й раунд переговорів, запланований на 12 жовтня, було відкладено на місяць.

Техан сказав, що він та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс зустрінуться на наступному тижні, "щоб обговорити 12-й раунд переговорів, який тепер відбудеться в листопаді, а не в жовтні".

Що передувало: Франція пригрозила накласти вето і заблокувати угоду ЄС про вільну торгівлю з Австралією через скасування угоди.

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